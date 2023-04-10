10 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: УМВД Екатеринбург

В Екатеринбурге суд отправил в колонию криминального главаря из АУЕ*

В Екатеринбурге оглашен приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. Фигурантов отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, обвиняемыми по делу проходили Александр Красиев и Алексей Колбасов, уже отбывавших срок в одной из исправительных колоний Среднего Урала. Как установил суд, Красиев, находясь в ИК, в 2021 году занял одно из высших положений в преступной иерархии, что дало ему возможность заняться организацией и дисциплиной лиц, придерживающихся криминальной субкультуры.

Кроме этого, как показало расследование, в колонии Красиев создал и возглавлял, а Колбасов участвовал в деятельности ячейки "Арестантского уголовного единства"* (АУЕ*). Оба мужчины также были признаны виновными в том, что применяли насилие к другим осужденным, в том числе за сотрудничество с администрацией колонии.

По совокупности преступлений Александр Красиев получил 10 лет в колонии особого режима. С учетом неотбытой части наказания, назначенного другим приговором, Алексея Колбасова приговорили к шести годам в колонии особого режима. Обоим назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы после освобождения на два и один год соответственно.

*Движение решением Верховного суда РФ признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена.

Теги: суд, криминал, приговор, колония, Екатеринбург



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