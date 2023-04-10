"Ростелеком" подарил 106 свердловским школам WI-FI и камеры в рамках нацпрограммы

В Свердловской области 106 школ получили от "Ростелекома" новейшие камеры видеонаблюдения и беспроводной доступ в интернет. С итогами 2022 года с Накануне.RU поделились в пресс-службе компании.

Обеспечение учебных заведений камерами и WI-FI проходит в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ", участники которой стремятся создать в школах единую цифровую образовательную среду (ЦОС).

"Федеральный проект направлен на создание в образовательных организациях регионов единой цифровой среды. В рамках программы учебные заведения оснащаются современным оборудованием и обеспечиваются беспроводным доступом к образовательным ресурсам и видеонаблюдением. Проект открывает образовательным учреждениям дополнительные возможности для занятий, а также позволяет повысить уровень безопасности", - заявил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

По словам вице-президента и директора екатеринбургского филиала "Ростелеком" Ивана Пичугина, в зданиях школ за прошлый год было установлено 430 видеокамер и 108 видеорегистраторов. Постоянный контроль территорий обеспечивает круглосуточная работа устройств на входных группах, видео с которых может храниться месяц. Помимо этого, в учебных заведениях компания установила более 1,5 тыс. точек доступа WI-FI. Бесшовное покрытие сети организовано во всех классах, благодаря чему к интернету можно легко подключать проекторы, ноутбуки и другое цифровое оборудование.

"Сегодня одной из важнейших задач является создание полноценной образовательной среды, - заявил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" на Урале Александра Исхизова. - Проект предоставляет учащимся и преподавателям доступ к передовым программам и технологиям. Тем самым мы обеспечиваем высокое качество образования всех видов и уровней. Внедрение отечественного оборудования помогает позитивно влиять на развитие не только конкретного направления, но и страны в целом".

Напомним, что согласно распоряжению правительства РФ № 713-р от 22 марта 2021 года "Ростелеком" был назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Свердловская область стала одним из 24 субъектов РФ, где реализуется такой пилотный проект.