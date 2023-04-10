На Урале полицейские вытащили из болота потерявшегося рыбака

В уральском городе Тугулым полицейские буквально вытащили из болота заблудившегося рыбака. Мужчина жив.

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Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в воскресенье вечером в дежурную часть ОВД Тугулыма поступило тревожное сообщение от жителя поселка Луговской с просьбой о срочной помощи. Мужчина поведал, что потерялся на территории Термигульского болота и не может самостоятельно выбраться. Сотрудник дежурной части старшина полиции Сергей Барбашин незамедлительно направил в предполагаемый эпицентр событий наряд в составе сержанта полиции Данила Мельникова, младшего сержанта Дениса Чуклина и оперуполномоченного майора Дмитрия Ощукова с целью найти и спасти любителя "тихой охоты".

"В ходе проверочных мероприятий сыщики установили, что мужчина 1989 года рождения отправился на мотоблоке через лесной массив на поиск места для рыбалки. Оставив транспортное средство на дороге, он пошел в сторону водоема, но вскоре потерял ориентир. Долгие попытки найти выход не увенчались успехом. День был на исходе, как назло, у заявителя отказали ноги, он замерз и стал паниковать. Огонь развести не удалось, так как зажигалка отсырела.

Полицейская группа розыска, передвигаясь на автомобиле УАЗ, сначала обнаружила местонахождение мотоблока, а в дальнейшем в течение пяти часов в темноте отыскали и его хозяина. Для этого представители МВД использовали все подручные средства: осветительные приборы, крики и звуковые сигналы автомобиля. Сотрудники полиции, рискуя собственной жизнью, вытащили пострадавшего из цепких лап болота, обогрели, предоставили сухую обувь, оказали помощь в доставлении до автотранспорта и сопровождении к месту жительства, где усталого, но счастливого потеряшку ждала в напряжении его семья", - рассказал полковник Горелых.

Спасенный житель поселка Луговской Андрей Елфимов от всей души поблагодарил полицейских за неравнодушие и мужество, проявленные в экстремальных условиях при его спасении. Любитель рыбалки пообещал впредь быть более осторожным.

Как уточнил Валерий Горелых, начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков уже дал указание кадровой службе подготовить необходимый пакет документов на поощрение трех представителей ОВД Тугулыма за спасение человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.