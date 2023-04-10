10 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Не все депутаты Госдумы согласны поощрять пятерки школьников деньгами

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") с иронией высказался о предложении коллеги по Думе Анны Скрозниковой ("Новые люди") "оплачивать" школьникам пятерки, переводя деньги из бюджета на Пушкинские карты детей.

"Сразу видно, что девушка не так давно окончила школу и, получив депутатский мандат, решила теперь воплотить свои детские мечты. Следующей ее инициативой — может стать законопроект о бесплатной раздаче школьникам мороженого", - пишет Хинштейн в своем Telegram-канале (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Скрозниковой 27 лет. Депутатом она стала совсем недавно – получила мандат после того, как представитель "Новый людей" Максим Гулин сложил полномочия из-за перехода на другую работу.

Стоит отметить, что Скрозникова предложила всего лишь провести эксперимент по поощрению старшеклассников. Она отметила, что в Канаде подобный эксперимент подтвердил: финансовое стимулирование детей приводит к росту среднего балла успеваемости. В России таких экспериментов пока не проводилось.  

Деньги с Пушкинской карты могут быть использованы школьниками на посещение музеев, выставок, театров и кино.

Теги: госдума, школьники, деньги, пятерки, александр хинштейн



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