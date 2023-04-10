10 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Президент СОСПП Пумпянский отметил высокий профессионализм директора по персоналу "Атомстройкомплекс"

Президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский оценил высокий профессионализм сотрудников компании "Атомстройкомплекс", выделив директора по персоналу Галину Хабарову. За многолетнее активное сотрудничество и содействие в реализации уставных целей ей была вручена почетная грамота.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, годовое собрание участников СОСПП прошло в Нижнем Тагиле на площадке ДК НТМК. Основной темой обсуждения стало то, какую роль уральская промышленность сыграла в развитии российской экономики. Внимание также было уделено дальнейшим шагам в развитии импортозамещения и государственной поддержки предприятий региона.

Грамота директору по персоналу компании "Атомстройкомплекс"(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Помимо полпреда в УрФО Владимира Якушева и губернатора Евгения Куйвашева, на собрании присутствовал президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил высокий промышленный потенциал Екатеринбурга и Среднего Урала, выделив среди остальных предприятий "Атомстройкомплекс". В структура последнего входит 11 заводов по выпуску стройматериалов.

Особенно важно в развитии промышленности - решение кадрового вопроса. Для закрытия потребности региона более чем в 15 тыс. кадров, в Свердловской области становится все больше образовательно-индустриальных кластеров. Для подготовки ценных квалифицированных кадров, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" учитывается непосредственное – финансовое и экспертное – участие бизнеса. Ключевым участником кластера как раз и стал "Атомстройкомплекс", который организовал на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства подготовку строителей под запрос компании.

Годовое собрание участников СОСПП(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей – это 70 процентов экономики Свердловской области. Все крупнейшие предприятия региона сегодня являются членами союза, в том числе и компания "Атомстройкомплекс". СОСПП за годы работы зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки, на которой удается решать стратегические задачи региона путем выстраивания взаимодействия между бизнесом и властью. Сегодня в рамках мероприятий СОСПП мы активно работаем над привлечением в строительную отрасль профессиональных кадров и повышением престижа строительных специальностей. В частности, предлагаем расширить географию предприятий-участников федерального проекта "Профессионалитет" и дать возможности жителям разных муниципалитетов получать качественное образование и возможность трудоустроиться в крупные, надежные компании региона", – заявила Галина Хабарова.

Теги: СОСПП, Пумпянский, директор по персоналу, Атомстройкомплекс



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