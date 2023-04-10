"Росатом" досрочно построит самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор

В госкорпорации "Росатом" собрались на год раньше, в 2026 г., построить самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР.

"В январе 2023 г. была завершена установка корпуса реактора в проектное положение. Сейчас на строительной площадке трудятся более 1,3 тыс. рабочих и инженеров. Полностью завершить строительные работы планируется в 2026 г., на год раньше запланированного срока", - приводит РИА Новости заявление госкорпорации.

Уникальные технические характеристики реактора МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Время исследований на новом реакторе сократится в несколько раз.