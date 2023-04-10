10 Апреля 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава RCC не видит фаворита в бою Штыркова и Немкова в Екатеринбурге

Глава промоушена Russian Cagefighting Championship Николай Клименко поделился мыслями о фаворите предстоящего боя между Иваном Штырковым и Виктором Немковым.

Напомним, поединок Штырков vs. Немков возглавит международный турнир по смешанным единоборствам RCC 15, который пройдет 13 мая в Екатеринбурге. Формула боя – три раунда по пять минут каждый, весовая категория – до 98 кг.

Как заявил Николай Клименко, сейчас Иван Штырков находится, что называется, "на ходу".

"Его уровень растет от боя к бою. Мы видим, что он прокачал скилл бокса. Вы чаще увидите его противостояния именно в стойке, и никто не может сказать, что он уходит от боя, "залеживает" поединок", - приводит слова Клименко официальная группа RCC.

Николай Клименко(2018)|Фото: Накануне.RU

По его мнению, Виктор Немков будет поопытнее своего соперника.

"Думаю, его длинные конечности могут создать сложности. Честно, выбрать какую-то особую сторону каждого спортсмена сейчас тяжело. Оба бойца топовые, и у каждого есть шанс победить", - заключил уральский промоутер.

Напомним, ранее глава RCC, говоря о поединке Штыркова и Немкова, отмечал интересное противостояние школ бойцов.

Теги: Штырков, Немков, бой, фаворит



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Ранее 04.04.2023 15:10 Мск Иван Штырков сразится с Виктором Немковым на турнире RCC 15 в Екатеринбурге


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