10 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Житель Челябинска получил 22 года колонии за убийство ребенка

Жителя Челябинска приговорили к 22 годам в колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в истязании ребенка, его убийстве и угрозе убийством. По версии следствия, в 2020-2021 гг. обвиняемый, проживая с супругой и ее сыном, причинял им физические и психические страдания. Он избивал их, зная, что его жена беременна. В период с 21 по 23 мая 2021 года пьяный мужчина в квартире в поселке Западный вылил на ребенка из чайника горячую воду, причинив термические ожоги лица и тела.

После этого он избил жену и угрожал ей убийством, если она вызовет скорую. 23 мая ребенок умер от термических ожогов с развитием ожогового шока.

Обвиняемый вину не признал. Он заявил, что ребенок получил ожоги под душем в ванной.

Теги: колония, приговор, ребенок, убийство,



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