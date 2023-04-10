Житель Челябинска получил 22 года колонии за убийство ребенка

Жителя Челябинска приговорили к 22 годам в колонии строгого режима за убийство трехлетнего пасынка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в истязании ребенка, его убийстве и угрозе убийством. По версии следствия, в 2020-2021 гг. обвиняемый, проживая с супругой и ее сыном, причинял им физические и психические страдания. Он избивал их, зная, что его жена беременна. В период с 21 по 23 мая 2021 года пьяный мужчина в квартире в поселке Западный вылил на ребенка из чайника горячую воду, причинив термические ожоги лица и тела.

После этого он избил жену и угрожал ей убийством, если она вызовет скорую. 23 мая ребенок умер от термических ожогов с развитием ожогового шока.

Обвиняемый вину не признал. Он заявил, что ребенок получил ожоги под душем в ванной.