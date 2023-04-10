10 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Суд приговорил сеть японской кухни "Ёбидоёби" к переименованию

Арбитражный суд в Красноярском крае обязал сеть японской кухни "Ёбидоёби" сменить название, потому что текущее "противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали".

В пресс-службе суда сообщили, что ООО "ЁБИДОЁБИ" должно сменить название в течение трех месяцев.

"Обозначение "ЁБИДОЁБИ" противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка", - решил суд.

Компания не смогла доказать в суде, что ее название переводится с японского языка как "День недели – суббота", а даже если и так – российские потребители воспринимают слово вовсе не так, а, как говорится, в меру своей испорченности.

Стоит отметить, что известная скандальным названием сеть начала работу еще в 2016 году – на тот период и пришлось большинство споров об уместности названия и его эпатажности, а сейчас страсти уже улеглись. Согласно "Википедии", создатели сети сначала назвали ее "Имбирный день", но позже отказались в пользу более оригинального во всех смыслах названия.

Теги: нейминг, суд, японская кухня, ёбидоёби



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