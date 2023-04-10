10 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Крупный пожар в СНТ на Среднем Урале удалось локализовать

Специалисты локализовали крупное возгорание в СНТ на Среднем Урале.

Напомним, сегодня в экстренные службы поступил сигнал о возгорании сухой растительности в СНТ "Светлое" в городском округе Сухой Лог. Из-за ветреной погоды и большого количества травы огонь мгновенно распространился и перешел на строения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар удалось локализовать в 15:00 по местному времени. Огнем оказались повреждены восемь строений и сухая растительность на площади в 10 га.

"Тушение пожара осуществляется как с пожарных стволов, так и с помощью ранцевых установок. На месте для опашки территории задействованы два трактора от Авиалесоохраны", - отметили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Теги: СНТ, локализация, пожар, трава



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