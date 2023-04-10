Песков: Парад на 9 Мая в Москве планируется к проведению

Парад на Красной площади, приуроченный к Дню Победы, готовится и планируется к проведению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что решение о проведении парадов на 9 мая в регионах - это прерогатива их глав. Они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Курске в этом году не будут проводить военный парад на 9 мая из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он добавил, что формат проведения акции "Бессмертный полк" пока не определен.