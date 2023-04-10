10 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Якушев поручил держать на контроле ситуацию с природными пожарами

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев призвал усилить контроль за природными пожарами. Об этом он заявил на совещании с главными федеральными инспекторами, сообщает пресс-служба полпредства.

C начала пожароопасного периода в регионах УрФО зарегистрировано 100 природных возгораний, площадь, пройденная огнём, составляет 994 га. По словам полпреда, ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля, нужно усилить взаимодействие между органами власти и профильными структурами и продолжать работу по профилактике возгораний.

В четырех регионах УрФО уже действует особый противопожарный режим.

Сегодня, 10 апреля, в СНТ "Светлое" в городском округе Сухой Лог на Среднем Урале полыхают восемь садовых домов - из-за ветреной погоды и большого количества сухой травы огонь мгновенно распространился и перешел на строения. А на прошлой неделе возле микрорайона Солнечный на улице Ротная загорелось 10 га сухой растительности, запах гари дошел и до Екатеринбурга.

Теги: Владимир Якушев, пожар



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