Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдавию и Польшу

Компания "Укрэнерго" заявила о возобновлении экспорта электроэнергии в Молдавию и Польшу. Указывается, что в условиях текущих рисков "доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах".

Сообщается, что молдавские потребители выкупили половину предлагавшейся к распределению пропускной способности.

Сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт для Польши с поставкой 12 апреля. Также решается вопрос об открытии экспорта в Словакию.

"Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при первоочередном обеспечении украинских потребителей и избытке производства электроэнергии в энергосистеме", - говорится в сообщении "Укрэнерго".