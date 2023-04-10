10 Апреля 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Минску нужны гарантии защиты со стороны России в случае внешней агрессии, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны со стороны Москвы гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней агрессии.

Белорусский лидер пояснил, что поднимал тему обеспечения безопасности во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Sputnik Беларусь.

Напомним, 25 марта Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. 1 июля завершится строительство хранилища. Поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

Теги: лукашенко, белоруссия, гарантии защиты, шойгу



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