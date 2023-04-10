Расслоение между народом и так называемой «элитой»: Пригожин объяснил отсутствие известных личностей на похоронах Владлена Татарского

Снижение интереса элиты к судьбам патриотов, отдающих свою жизнь за интересы Родины, связано с их дистанцированием от российского народа. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Комментируя запрос журналистов редакции Накануне.RU, интересовавшихся причинами отсутствия на похоронах военкора высокопоставленных чиновников и публичный личностей, Пригожин констатировал, что элиту начинает разочаровывать наличие таких патриотов, как Татарский.

«Владлен Татарский служил народу. Расслоение между народом и так называемой «элитой» у нас все больше и больше. Поэтому мое мнение, может быть оно звучит несколько хамовато, чиновникам глубоко насрать, есть Татарский или нет. Более того, их уже начинает разочаровывать существование таких как Татарский и многих других, включая меня, — тех, кто бьется сейчас за Россию-матушку», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее, 8 апреля, на Троекуровском кладбище Москвы состоялись похороны погибшего во время теракта в Петербурге военкора Владлена Татарского. В числе тех, кто первым пришел на церемонию прощания с ним, был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.