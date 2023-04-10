"С измальства", "координально", "ряпчек": россияне наделали ошибок в "Тотальном диктанте"

Пока организаторы "Тотального диктанта", состоявшегося 8 апреля в 20 раз, только проверяют работы россиян, но уже известно, какие слова вызвали у сдававших экзамен больше всего затруднений.

Руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова рассказала, что чаще всего люди ошибались в словах "сызмальства" (выявлено девять вариантов ошибок) и "кардинально" (упорно продолжают писать "координально".

Также непросто было со словами "извне", "понапрасну", "паровоз", "философский". Удивительно, но затруднения были и с названиями с детства известных зверей: рябчика называли "ряпчек", барсука - "борсуком", енота - "инотом" и даже "янотом", муравья – "муровьем", передает РИА Новости.