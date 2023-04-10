10 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

"Пасха – это то, что объединяет" - как в Екатеринбурге отметят главный православный праздник

В Екатеринбурге прошла пресс-конференция, посвященная празднованию православной Пасхи. О том, как в уральской столице в год ее 300-летия будет отмечаться великий православный праздник, рассказал представитель Екатеринбургской епархии — старший священник Храма-Памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло.

благодатный огонь, церковь, свеча, лампада, священник(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Отец Максим рассказал, как будут организованы богослужения, когда прибудет Благодатный огонь и как святыня будет раздаваться верующим, по какому маршруту пройдет Пасхальный крестный ход и какими духовно-просветительскими событиями отметят Великий праздник. 

Главное пасхальное богослужение будет совершено ночью с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе. Его возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Начало богослужения в 23:30. Богослужение в прямом эфире увидят зрители “Союза” и ОТВ.

Традиционно в сам праздник состоится общегородской пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, ул. Царской, и завершится он у Храма-Памятника на Крови, где продолжится Пасхальная вечерня. Молитвенное шествие начнется в 16:00. Во главе колонны будет пронесен Благодатный огонь, который специальным рейсом доставят со Святой Земли в кафедральный собор Екатеринбурга в Пасхальную ночь. 

пасха, афиша(2023)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru/скрин

Также вместе с хоругвями и иконами будет пронесена «космическая» икона Небесной покровительницы Екатеринбурга — святой великомученицы Екатерины. Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев ранее сообщил, что святыня облетела с ним более 100 млн километров. Важной составляющей пасхальных дней являются дела милосердия, забота о ближних, без которых не мыслима жизнь христианина. 

Также отец Максим сообщил, что 21 апреля в Екатеринбурге планируется концерт мужского хора Московского Данилова монастыря. В программе — духовные песни, монастырские песнопения, народная и казачья музыка.

Теги: пасха, крестный ход, пасхальное богослужение



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