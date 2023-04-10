10 Апреля 2023
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ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Авдеевке

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Фото: Накануне.RU

Советник Пушилина оценивает потери ВСУ в Артёмовске в 15-20 тысяч погибшими

Советник врио главы ДНР Ян Гагин оценивает приблизительно потери ВСУ в Артёмовске в 15-20 тысяч погибшими. Об этом он сказал на канале "Крым 24".

"Предполагаемая цифра – это 15-20 тысяч на данный момент безвозвратных потерь, это убитыми. Но на самом деле всё это будет посчитано после того, как мы возьмём город. Надо понимать, что есть ещё тысячи без вести пропавших, которые просто лежат на полях и в тех же лесополосах вокруг города. Их никто даже не считал пока, и противник давно уже их не забирает", – рассказал Гагин.

Он отмечает, что Артёмовск уже несколько месяцев сковывает серьёзную группировку ВСУ. Это отвлекает большое количество сил и средств от Донецка, обстрелы которого уменьшились. Если ранее в Донецк прилетало 600-700 единиц снарядов и ракет в день, то сейчас – 60-70.

Украинские телеграм-каналы уже несколько месяцев пишут о том, что удержание Артёмовска обходится очень дорогой ценой. А в настоящее время боевики удерживают не более 10-15% территории города. В связи с этим сообщается о недовольстве и непонимании в рядах боевиков.

Теги: ВСУ, Артемовск, потери



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