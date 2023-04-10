Парень, упавший на пути в метро Екатеринбурга, выжил

Молодой парень, упавший на пути екатеринбургского метро, выжил после попадания под поезд. Об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пострадавшему оказали экстренную помощь. До того, как потерять сознание от полученных травм, екатеринбуржец сообщил полицейским свои данные.

"Пострадавшим оказался житель Верх-Исетского района Екатеринбурга по имени Максим, 2004 года рождения. Его подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Более точные обстоятельства инцидента выясняет полиция", - добавил Горелых.

Напомним, что инцидент произошел на станции метро "Площадь 1905 года". Из-за этого станцию пришлось временно закрыть, как и проезд в сторону "Ботанической".