Мэрию Нижневартовска заподозрили в накрутке голосов при мониторинге ОНФ на самый мокрый город

Администрацию Нижневартовска заподозрили в накрутке голосов при проведении в социальных сетях опроса в рамках гражданского мониторинга "Лужи Югры", сообщили Накануне.RU в региональном ОНФ.

В организации сообщили, что в один из дней резко выросло число положительных голосов об оценке работы властей.

"Там включился административный ресурс. Была накрутка голосов в ответе "стараются, убирают". Видимо, проплатили какого-то бота. Когда мы подводили подсчеты, было достаточно странно. Ни у кого [из муниципалитетов - примеч.] не было больше 10 - 5% ответов на вопрос "стараются, убирают". И только Нижневартовск у нас резко выбивается вперед. Если отрицательные голоса, как правило, сопровождаются описанием, фотографиями, то хорошие голоса ни разу не были подтверждены какими-либо фото".

Представитель ОНФ Евгений Печерица пояснил, что за 40 минут появилось 203 голоса за вариант ответа по лужам: "стараются, убирают". Но даже с этими голосами Нижневартовск не попал бы в топ-лидеров-3 по лужам. Максимум - в пятерку.

"Даже посчитав эти 203 голоса, которые были подкручены кем-то: неизвестными, людьми, доброжелателями, может, по заказу... Мы не будем утверждать, но понимаем, что 203 человека одномоментно проголосовать не могли. У нас все это время наши активисты, ответственные за разные города, отслеживали результаты в режиме реального времени и каждые полчаса сверяли информацию. И по Нижневартовску этот скачок был зафиксирован", - пояснил он.

Напомним, Нефтеюганск получил максимальную отрицательную оценку в 89% и лишь 11% одобрения деятельности по уборке снега и количеству луж в городе. В целом 79% опрошенных дали отрицательную оценку деятельности чиновников. На втором месте - город Мегион - он получил отрицательную оценку 87% опрошенных. Также в лидерах Лангепас и Сургут с показателями 85% и 83%.

При подсчете голосов учитывалась также численность населения в муниципалитетах.

Итоги мониторинга ОНФ планируют передать властям региона, для того, чтобы многолетняя проблема затопленных территорий, была, наконец, решена. Обращение к правительству с просьбой принять управленческое решение и предусмотреть средства станет третьим блоком гражданского мониторинга ОНФ.