Уехавший в Германию пермский депутат сложил полномочия

Уехавший в Германию депутат Пермской городской думы Сергей Захаров досрочно сложил полномочия, передает корреспондент Накануне.RU.

Свое решение парламентарий объяснил в соцсетях. Он сообщил о несогласии с политикой государства и нежелании в ней участвовать.

Напомним, Сергей Захаров был избран в думу по одномандатному избирательному округу № 5 (Индустриальный район). Он не участвовал в работе городского парламента уже длительное время, пропустив шесть заседаний и уведомив думу, что находится в отпуске. В СМИ сообщалось, что Захаров уехал в Германию на постоянное место жительства, однако сам парламентарий эту информацию отрицал.

16 ноября 2022 года на внеочередном заседании президиума регионального политсовета партии Сергея Захарова исключили из числа сторонников "Единой России" (членом партии он не был). Причиной этого решения стал тот факт, что Сергей Захаров, длительное время находясь в Германии, высказывается в соцсетях против проведения спецоперации на Украине. Также парламентария исключили из фракции "ЕР".