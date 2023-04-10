В Совфеде считают, что сегодня идея "стратегической автономии" Европы невыполнима

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков оценил реакцию США на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные им после визита в Китай. Тогда Макрон высказался против участия Европы в тайваньском кризисе на стороне США, а сенатор Марко Рубио решил в ответ пригрозить Европе "оставить ее разбираться одной с Украиной", если, по его словам, Макрон говорит от имени всей Европы.

"Оба заявления – всего лишь слова. Макрон явно не говорит от имени всей Европы и лишь делает вид, что отдаляется от США, а Рубио формулирует пустые угрозы", - написал Пушков в своем telegram-канале.

США не перестанут активно участвовать в украинском конфликте, а европейские атлантические круги, жестко ориентирующиеся на США, в штыки воспримут высказывания Макрона, хотя за ними мало что стоит, полагает Пушков. Идея "стратегической автономии" для Европы при нынешних европейских элитах и при растущей зависимости Европы от США просто-напросто невыполнима, и останется личным интеллектуальным упражнением Макрона, считает российский сенатор.