В СНТ "Светлое" на Среднем Урале полыхают восемь садовых домов

На Среднем Урале ликвидируют крупный пожар. Огнем охвачено около 10 садовых домов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в экстренные службы поступил сигнал о возгорании сухой растительности в СНТ "Светлое" в городском округе Сухой Лог. Из-за ветреной погоды и большого количества сухой травы огонь мгновенно распространился и перешел на строения.

По данным МЧС, сейчас им охвачены восемь садовых домов, площадь пожара ориентировочно составляет 5 га. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. Как уточнили в ведомстве, информации о пострадавших пока не поступало. К тушению привлечено 35 человек и 12 единиц техники.

Напомним, в минувшие выходные был ликвидирован крупный пожар в свердловском селе Бызово. Все началось с того, что загорелась сухая трава, а из-за ветра огонь перекинулся на дома. В итоге пострадали 10 построек различного назначения.