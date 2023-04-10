10 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Личный архив Анжелики Платошкиной

В Госдуму внесен законопроект о снижении требований к проведению референдума

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект о референдуме, которым предлагается снизить требования к его проведению.

Она отмечает, что, согласно Конституции РФ, высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Но Федеральный конституционный закон сужает его, вводя ничем не обоснованные ограничения на сроки проведения референдума, затрудняя сбор подписей для
проведения референдума и сужая перечень вопросов, которые могут быть вынесены на референдум.

Так, по действующему закону, участники инициативной группы обязаны собрать не менее 2 миллионов подписей за 45 дней, что затрудняет реализацию конституционного права граждан на проведение референдума. Также непонятно, почему референдум не может проводиться в последний год полномочий президента, а также в день общефедеральных выборов.

Глазкова предлагает снизить количество требуемых для проведения референдума подписей в четыре раза - до 500 тысяч, а срок их сбора увеличить до 60 дней.

Теги: законопроект, референдум



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