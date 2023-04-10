Комитет Крашенинникова в Госдуме одобрил пожизненное заключение за госизмену

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ужесточение статьи Уголовного кодекса "Госизмена". Сейчас она предусматривает максимальное наказание до 20 лет, но законопроект предлагает сделать наказание пожизненным.

Приговоренных к пожизненному заключению по статье "Госизмена" предлагается помещать в колонии с особыми условиями содержания, право на условно-досрочное освобождение они смогут получить лишь спустя 25 лет при условии примерного поведения.

Отметим, что поправка внесена в законопроект, который уже принят в первом чтении, так что изменения в УК могут быть приняты в самые короткие сроки.