10 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в ДТП с электросамокатами с начала сезона пострадали девять человек

С начала нынешнего сезона электросамокатов в уральской столице в ДТП с участием этого вида транспорта пострадали около 10 человек. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил командир полка ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу Александр Беляков.

По его данным, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами.

"В девяти из них пострадали девять человек. Из девяти пострадавших шесть – несовершеннолетние", - уточнил подполковник Беляков.

Он добавил, что наиболее частыми такими ДТП являются наезд самоката на пешехода и столкновение самоката с другими транспортными средствами.

Напомним, в этом году сезон электросамокатов в уральской столице был открыт в конце марта.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня в мэрии Екатеринбурга рассказали, на каких массовых мероприятиях скорость электросамокатов в городе будет ограничена.

Теги: самокаты, ДТП, сезон, Екатеринбург



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