Казанский стрелок Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму

Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, попросил не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме.

Он попросил убрать из приговора пять лет тюрьмы, раз у него и так пожизненное заключение, якобы иначе не имело смысла идти навстречу следствию, цитирует Галявиева РИА Новости.

Также он попросил прощения у потерпевших.

Напомним, во время прений сторон прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима, полностью удовлетворить иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда.

Галявиеву предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала его вменяемым. Молодой человек совершил атаку на гимназию 11 мая 2021 года, погибли семь детей и две учительницы, 24 человека пострадали.