Лукашенко встретился с Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который прибыл в белорусскую столицу.

На встрече обсуждаются вопросы безопасности Белоруссии по договоренностям, достигнытым ранее с Владимиром Путиным, цитирует БелТА Лукашенко.

Напомним, Лукашенко приезжал в Москву на прошлой неделе, 5-6 апреля.

А 25 марта Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. 1 июля завершится строительство хранилища.

Российский лидер подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

Тактическое ядерное оружие (ТЯО), или нестратегическое ядерное оружие (НСЯО) — тактические ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. В отличие от стратегического ядерного оружия, тротиловый эквивалент тактических боезарядов обычно не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше одной килотонны. Однако однозначного определения тактического ядерного оружия, отделяющего его от стратегического, не существует.

ТЯО может существовать в виде весьма широкой номенклатуры боеприпасов — авиационных бомб, головных частей ракет (оперативно-тактического и тактического класса), артиллерийских снарядов, мин, глубинных бомб, торпед и т. д. Тактическое ядерное оружие имеется на вооружении у всех ядерных держав, кроме Великобритании, которая оставила ядерное оружие только стратегического класса (хотя в прошлом ТЯО имелось и у нее). По разным оценкам, крупнейшие в мире запасы такого оружия имеются у России.