В мэрии Екатеринбурга назвали мероприятия, где ограничат скорость электросамокатов

В мэрии Екатеринбурга рассказали, на каких массовых мероприятиях в этом году скорость электросамокатов в городе будет ограничена.

Напомним, что в прошлом году во время празднования Дня города в центральной части Екатеринбурга снизили скорость самокатов до 7-8 км/ч. Решение было принято на встрече комитета по транспорту местной администрации, руководителей ГИБДД и представителей сервисов кикшеринга уральской столицы. В дальнейшем власти города заявили о намерении и дальше ограничивать скорость электросамокатов во время крупных массовых мероприятий.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции представитель комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков, на сегодняшний день можно говорить о трех таких мероприятиях.

"Ограничения [скорости электросамокатов] будут в День города, в День Победы во время парада и во время фестиваля "Уральская ночь музыки", - сообщил Галаков, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Как добавил командир полка ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу Александр Беляков, скорость будет не просто ограничена.

"Мы уже в прошлом году опробовали, когда был введен квадрат, где самокат невозможно было сдать. Нужно было выехать из него с минимальной скоростью и только потом сдать. Отличная практика, я очень надеюсь, что игроки рынка будут этого придерживаться. Потому что только так можно организовать безопасность на массовых мероприятиях", - отметил подполковник Беляков.

Недавно стало известно, что в Екатеринбурге появятся специальные парковки для средств индивидуальной мобильности. Места для них подберут власти города вместе с кикшеринговыми компаниями.