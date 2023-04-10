Екатеринбурженки завоевали два "золота" из трех на Кубке России по скалолазанию

Представительница Свердловской области Виктория Мешкова стала победительницей Кубка России по скалолазанию в дисциплине "лазание на трудность". Екатеринбурженка почти полностью пролезла финальную трассу – она не смогла сделать последний перехват на финиш.

На втором месте Динара Фахритдинова, выступающая за Ямало-Ненецкий автономный округ. Третьей стала Екатерина Киприянова из Санкт-Петербурга.

Ранее на этом же турнире свердловчанка Елизавета Иванова установила новый рекорд России в лазании на скорость. Сильнейшая скоростница страны в квалификации "пробежала" трассу за 7,03, а в полуфинале спортсменка впервые выбежала из семи секунд - 6,82. Впечатляющие 6,96 Елизавета показала и в решающем раунде.

В третьей скалолазной дисциплине – "боулдеринг" – представительницы Свердловской области на Кубке России в финале не выступали. Лучшей стала спортсменка из Челябинской области Елена Красовская.