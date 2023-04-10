10 Апреля 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В школьную программу могут включить курс семьеведения

В Госдуме создали специальную рабочую группу, которая занимается вопросом введения в школьную программу курса семьеведения, пишет "Парламентская газета".

В 2018 году это предложила Российская академия образования при поддержке тогдашнего детского омбудсмена, ныне вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, а также Фонда Андрея Первозванного.

Глава рабочей группы член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова напомнила, что в 1960 году в школьном образовании появился курс "Основы советской семьи и семейного воспитания". В 1982 году была принята типовая программа для старшеклассников "Этика и психология семейной жизни". В начале 2000-х тему семьи опустили на региональный уровень.

Проблема разрушения семьи крайне актуальна для России. На 100 браков приходится около 70 разводов, из которых около половины - в первые пять лет совместной жизни. Более трети детей растут без отца. Это наносит удар по рождаемости, которая уже опустилась ниже 1,5 ребенка на одну женщину, и является причиной быстрой депопуляции России, в том числе в 2022 году - на 600 тыс.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов поддерживает идею, но призывает хорошо продумать формат этой работы, потому что "изучать семью на оценку в журнале - это верх глупости". Также остро стоит вопрос кадров: кто и как будет учить детей? Он считает, что стоит подумать о возврате курса психологии, а не об отдельной "семейной" дисциплине. Но на него еще нужно найти часы в школьном расписании.

Иного мнения придерживается председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев. Он отмечает, что в психологии сейчас доминируют "антисемейные идеи". Поэтому сам курс, теоретически правильный, может быть реализован во вред семье. И он уже видел несколько "вредных" для семьи учебников по этой дисциплине.

Теги: школа, семья, семьеведение



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