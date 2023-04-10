CNN: Зеленский предлагал нанести удар по ВС РФ в Ростовской области

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал нанести удар по российским военным в Ростовской области, сообщает CNN со ссылкой на утекшие секретные файлы Пентагона.

По данным телеканала, в отчете утверждается, что украинский лидер выдвигал такое предложение в конце февраля.

Совершить атаку предполагалось при помощи беспилотных летательных средств, поскольку у Вооруженных сил Украины отсутствует дальнобойное оружие, способное достигать целей на таком расстоянии.

Ранее в сети появились секретные документы Пентагона с подробным описанием планов военной помощи США и НАТО Украине. Описаны особенности подготовки Киева к предстоящему наступлению. В Пентагоне не стали отрицать утечку, заявили, что в курсе происходящего и изучают проблему. CNN сообщал, что Киев пересмотрел "некоторые военные планы" из-за утечки секретных документов Пентагона.