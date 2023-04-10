В Москве в пункте выдачи разбили посылку с формальдегидом, есть пострадавшие

В Москве в пункте выдачи одной из крупных логистических компаний разбили посылку с химикатами. По данным Telegram-канала "112", за помощью к медикам обратились три человека, одного госпитализировали. Mash сообщает, что отравившихся целых 40 человек.

ЧП произошло на Ивантеевской улице, пункт располагается в офисном центре. По предварительным данным, в разбившейся емкости был формальдегид. Через несколько минут после того, как сотрудник случайно уронил посылку, посетители и работники офисов на первом этаже почувствовали першение в горле и зуд в глазах. Их эвакуировали.

Сейчас помещение обрабатывают.

Сообщается, что в разбитой емкости был формалин, смешанный с формальдегидом, метанолом и кислотой – состав для консервирования животных.