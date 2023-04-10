В СКР проверят детсад Каменска-Уральского, где воспитатель избила 5-летнего мальчика

Следователи намерены проверить детский сад в Каменске-Уральском, где воспитатель якобы избила 5-летнего мальчика.

Инцидент произошел в детском саду "Искорка" в пос. Мартюш. Социальный работник якобы на глазах родителей и их детей избила 5-летнего мальчика - воспитанника детдома. Якобы ребенок не хотел выбрасывать найденную ранее палку, после чего женщина схватила мальчика за шиворот, начала колотить и увела на второй этаж.

"С целью проверки поступившей информации и установления всех обстоятельств возможного инцидента, территориальным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут объективную правовую оценку ситуации.