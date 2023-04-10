10 Апреля 2023
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Фото: Накануне.ru

В Госдуме задумались о защите педагогов, над которыми издеваются ученики

В Госдуме задумались о защите учителей, над которыми издеваются школьники. По словам первого заместителя председателя комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой, планируется провести парламентские слушания на тему повышения статуса педагогического работника.

Лантратова считает, что сами ученики сейчас защищены законом от вольностей со стороны педагогов, чего не скажешь об учителях. "Бывают моменты, когда ученик кидает в педагога разные предметы, издевается, травит педагога, а педагог никак не защищен", - пояснила депутат.

Теги: госдума, яна лантратова, школа, травля



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