В Челябинске убили подростка, подозреваемый задержан

В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой по игре в компьютерном клубе. У них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети.