10 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Северной Осетии потребовал проверить информацию об издевательствах над мобилизованными

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло инициировал проверку информации об издевательствах над мобилизованными из республики, выполняющих задачи на херсонском направлении.

Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что к нему обратилась местная жительница.

Женщина обнародовала аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков "совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными".

В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии.

По словам главы Северной Осетии, личности издевавшихся уже установили. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств.

Ранее мобилизованные из Смоленска обратились к члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой с жалобой на действия командования. Была назначена проверка.

Теги: меняйло, мобилизованные, издевательства



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