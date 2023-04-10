Центральную станцию метро в Екатеринбурге закрыли из-за падения человека на пути

Станция метро "Площадь 1905 года" в Екатеринбурге временно закрыта. Причиной стало падение человека на пути, сообщает "Екатеринбургский метрополитен". В связи с произошедшим, движение поездов в сторону станции "Ботаническая" также временно приостановлено.

"Тех, кто оплатил билет, но не успел уехать, просят с паспортом подойти к кассиру, чтобы вернуть деньги", - говорится в сообщении.

На место уже прибыли "скорая" и "реанимация".