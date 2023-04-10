ОНФ признал Нефтеюганск самым "мокрым" городом Югры. Эльвире Бугай вручат желтое ведро

Общероссийский народный фронт подвел итоги гражданского мониторинга "Лужи Югры" и составил рейтинг самых затопленных муниципалитетов региона. Как сообщил Накануне.RU представитель ОНФ Евгений Печерица, лидером среди городов Югры стал Нефтеюганск.

Главе самого затопленного города Эльвире Бугай будет вручено желтое ведро. Мониторинг представлял собой опрос в социальной сети "ВКонтакте", содержащий четыре варианта ответа - два - положительное отношение к качестве уборки снега, два - отрицательное. По итогам этих двух таблиц с помощью сквозного суммирования складывался итоговый результат.

Нефтеюганск получил максимальную отрицательную оценку в 89% и лишь 11% одобрения деятельности по уборке снега и количеству луж в городе. В целом 79% опрошенных дали отрицательную оценку деятельности чиновников. На втором месте - город Мегион - он получил отрицательную оценку 87% опрошенных. Также в лидерах Лангепас и Сургут с показателями 85% и 83%.

При подсчете голосов учитывалась также численность населения в муниципалитетах.

Итоги мониторинга ОНФ планируют передать властям региона, для того, чтобы многолетняя проблема затопленных территорий, была, наконец, решена. Обращение к правительству с просьбой принять управленческое решение и предусмотреть средства станет третьим блоком гражданского мониторинга ОНФ.

"Мы готовим соответствующее обращение в адрес правительства региона. Конкретно на заместителя губернатора Азата Ислаева, чтобы они на ближайших заседаниях, учитывали эту проблематику, на которую граждане указывают не первый год, приняли меры. Чтобы периодичность вывоза снега соблюдалась, и второй момент - Нефтеюганск один из городов, у которого отсутствует система ливневок. Естественно, будут образовываться лужи. Схему организации вывоза снега тоже нужно редактировать. Будем просить рассмотреть вопрос о строительстве инженерных сетей", - сообщил Евгений Печерица.

В частности, он предлагает создать систему сборных колодцев, чтобы талая вода стекала в определенное место, и уже оттуда ее откачивали. Подобное собирались сделать в Сургуте. Вопрос в наличии финансирования.