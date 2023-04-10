10 Апреля 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Минпрос определит количество педагогов-психологов в школах

Минпросвещения РФ подготовило проект указа о введении в штат школы педагога-психолога. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Штатная единица педагога-психолога вводится "в целях создания условий для получения воспитанниками социально-педагогической и психологической помощи". В детских садах планируется один педагог-психолог на 200 воспитанников, в школах - на 300 школьников, в колледжах и техникумах - на 500 учащихся, а для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на 30 учеников.

Приказ, как ожидается, должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

В 2020 году тогдашний уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что численность педагогов-психологов в образовательных организациях превысила 25 тыс. человек. А доля учреждений, имеющих в штате педагога-психолога, составила 58,5%. По новым нормативам количество психологов превысит 50 тыс. 

Многие эксперты критически относятся к должности психолога в школе, считая, что институт школьного психолога говорит о том, что школа просто не выполняет то, что должна выполнять.

Теги: педагог, психолог, школа



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