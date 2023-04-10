10 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Пушилин побывал в Артемовске

И.о. главы ДНР Денис Пушилин побывал в Артемовске, о чем сообщил в своем telegram-канале.

"Вот он, наш Артемовск. Освобождается "вагнерами", противник не жалеет ни город, ни своих (солдат), гонит в мясорубку", - сказал Пушилин, пообещав позже опубликовать более подробное видео.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил отступление из Артемовска (Бахмута), за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.

"При угрозе потери личного состава из-за окружения [города] будут приняты правильные решения", - заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Теги: Денис Пушилин, ДНР, Артемовск



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