Замгенпрокурора Николай Винниченко - бывший уральский полпред президента сегодня именинник

10 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Авдеевке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Уральский ФО В России
Фото: agprf.org

Замгенпрокурора Николай Винниченко - бывший уральский полпред президента сегодня именинник

Заместитель генерального прокурора РФ, бывший полпред президента РФ в УрФО и СЗФО Николай Винниченко отмечает сегодня день рождения. Заместителю Генерального прокурора исполняет пятьдесят восемь лет.

На Урале Николая Винниченко помнят по его работе полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе с 2008 по 2011 годы.

Николай Винниченко(2010)|Фото:nakanune.ru

Винниченко в должности полпреда проявил себя, как требовательный, последовательный, но одновременно достаточно открытый чиновник, при этом старающийся досконально разобраться в любой проблеме.

На должность замгенпрокурора Николай Винниченко был назначен Советом Федерации в 2013 году. Он - государственный советник юстиции 1 класса, награжден государственными и ведомственными наградами.

николай винниченко, заместитель генпрокурора(2023)|Фото: ru.m.wikipedia.org/ скрин

Редакция присоединяется к поздравлениям.

Теги: николай винниченко, генпрокуратура, уральский федеральный округ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети