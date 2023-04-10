Замгенпрокурора Николай Винниченко - бывший уральский полпред президента сегодня именинник

Заместитель генерального прокурора РФ, бывший полпред президента РФ в УрФО и СЗФО Николай Винниченко отмечает сегодня день рождения. Заместителю Генерального прокурора исполняет пятьдесят восемь лет.

На Урале Николая Винниченко помнят по его работе полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе с 2008 по 2011 годы.

Винниченко в должности полпреда проявил себя, как требовательный, последовательный, но одновременно достаточно открытый чиновник, при этом старающийся досконально разобраться в любой проблеме.

На должность замгенпрокурора Николай Винниченко был назначен Советом Федерации в 2013 году. Он - государственный советник юстиции 1 класса, награжден государственными и ведомственными наградами.

Редакция присоединяется к поздравлениям.