10 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В выходные спасатели ликвидировали 8 лесных пожаров на землях Среднего Урала

За прошедшие выходные свердловские спасатели ликвидировали 8 из 12 лесных пожаров на территории региона. Об этом сообщает департамент информполитики.

Огонь распространился по землям Артемовского, Белоярского, Сысертского, Тугулымского городских округов, Нижнетагильском, Билимбаевском, Невьянском и Байкаловском лесничествах. 9 апреля силами 80 человек, а также при использовании бульдозеров, тракторов и автомобилей из 12 пожаров 8 возгораний было ликвидировано и еще 2 локализовано.

Напомним, начиная с 15 апреля на территории Свердловской области вводится особый противопожарный режим.

Несмотря на все предостережения МЧС, вчера в селе Бызово произошел пожар, который распространился на площади 2 тыс. кв.м. захватывая огнем дома.

Теги: пожар, лес, МЧС, спасатели



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