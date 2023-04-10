В Екатеринбурге бывшего доцента оштрафовали на миллион за взятки от студентов

Суд в Екатеринбурге вынес приговор теперь уже бывшему доценту одного из университетов города. Его признали виновным в получении взяток и назначили штраф.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с марта 2021 по март 2022 года доцент кафедры трижды получил взятки от студентов университета за формальный прием курсовых, экзаменов и проставление положительных оценок без проверки знаний. Как показало расследование, в качестве предметов взятки выступали разные товары, в том числе вертикально-сверлильный станок, мясорубка и люстра. В марте 2022 года мужчина был уволен из вуза с занимаемой должности.

Сегодня, 10 апреля, Кировский районный суд Екатеринбурга вынес ему свой приговор. Взяточнику назначен штраф в размере 1 млн рублей. Также он лишен права заниматься преподавательской деятельностью на 2,5 года.

В прокуратуре уже заявили, что изучат приговор на предмет наличия либо отсутствия оснований для его обжалования.