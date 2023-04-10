В Челябинской области за выходные произошло 16 лесных пожаров

В Челябинской области за выходные было ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 83 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Каслинского, Красноармейского, Кунашакского, Миасского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. 15 пожаров произошло из-за нарушения жителями правил пожарной безопасности.

С начала пожарного сезона в регионе ликвидировано 54 возгорания на площади 371 га.

Добавим, что особый противопожарный режим введен на территории Катав-Ивановского, Троицкого, Аргаяшского, Нагайбакского, Сосновского Кунашакского районов и в Миассе.