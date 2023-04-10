Росгвардейца и старшину МЧС отправили в тюрьму за поджог мэрии в Челябинской области

Старший сержант Росгвардии Роман Насрыев и старшина МЧС Алексей Нуриев отправятся в места лишения свободы за поджог мэрии челябинского города Бакал. Информация об этом содержится в картотеке Центрального окружного военного суда.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 октября в городе Бакал. Неизвестные разбили окно в здании мэрии и забросили два коктейля Молотова. Огонь в течение нескольких минут потушил сторож. В результате пожара оплавился кусочек линолеума и немного подгорел информационный стенд. Никто не пострадал.

Были задержаны двое жителей региона. Они являются участниками бакальской рок-группы "Room 32" и состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществ, в том числе, проукраинской националистической направленности. Им было предъявлено обвинение п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По версии следствия, Насрыев и Нуриев намеревались уничтожить военно-учетный стол, расположенный в мэрии. Это было расценено как действие против СВО и частичной мобилизации.

Приговор вынесен 7 апреля в Екатеринбурге. Судья прислушался к доводам прокурора и назначил подсудимым по 19 лет лишения свободы, четыре из которых они проведут в тюрьме, а последующие годы - в колонии строгого режима. Помимо этого, оба фигуранта дела будут лишены званий.