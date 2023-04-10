10 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: видеообращение Юрия Евича, скриншот

Царёв, Миронов и военкоры поддержали врача, обвиняемого в дискредитации российской армии

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв поддержал военного хирурга Юрия Евича, которого, как пишут СМИ, обвиняют в дискредитации российской армии.
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"Юрий Юрьевич Евич — легенда отечественной тактической медицины. Благодаря его курсам и пособиям, рекомендациям и лекциям были спасены жизни тысяч русских солдат и мирных жителей, оказавшихся в зоне боевых действий", - написал Царёв.

Он отметил, что Евич прошел Сирию и Донбасс с 2014 года, является популяризатором курсов тактической медицины. Но на одной из лекций по тактической медицине для сотрудников Росгвардии в Южно-Сахалинске было должностное лицо УМВД РФ, которое посчитало, что, говоря о существующих проблемах, Юрий дискредитирует армию. И подал на Евича донос. Лекция была три часа, но в протокол попали четыре вырванных из контекста фразы.

Царёв призвал депутатов быть аккуратнее с ужесточением наказаний, особенно с учётом низкого процента оправдательных приговоров в российской судебной системе. Обычно суды лишь конституируют решения прокуратуры.

"Надо улучшать работу всей правоохранительной и судебной системы. Потому что если этого не сделать, то Абрамовичи и Фридманы, которые финансируют Украину на миллиарды долларов, будут ходить на свободе, а таких, как Евич, будут расстреливать", - заключил Царёв, имея в виду возврат смертной казни.

Слова поддержки выразил и первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он опасается, что если Евича привлекут к ответственности, то создадут опасный прецедент и спровоцируют социальное напряжение, репутационные потери государства, снижение доверия к СМИ. Он считает, что критика и дискредитация - это не одно и то же. И надеется на мудрость судьи.

"Кроме того, нашим спецслужбам стоило бы взять на контроль подобных доносчиков, ведь, судя по всему, эти доносчики желают нашей армии поражения. Ведь, препятствовать улучшению ситуации в войсках, устранять людей, которые много лет явно вносят вклад в нашу общую победу, может только враг или умственно недоразвитый человек. Наш Президент как-то сказал, комментируя СВО, что нужно говорить правду, какой бы горькой она ни была. Он прекрасно понимает, что ошибки нужно исправлять, а для этого о них нужно знать", - заключил Безсонов.

Накануне Евича поддержали губернатор Калужской области Владислав Шапша, лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, военкор Андрей Руденко, военный обозреватель Борис Рожин, журналист Андрей Медведев.

Последний возмущен тем, что всё это происходит на фоне выступления певцов и актёров, которые год изрыгали на страну ненависть и кричали, как им стыдно за Россию, а теперь приехали выступать.

Политолог Сергей Карнаухов уверен, что этот вопрос купируют. Но сам прецедент говорит о необходимости "дебандеризации" огромного числа сфер в самой России, потому что это следование интересам Украины с использованием государственных ресурсов.

Теги: Юрий Евич, СВО, армия



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