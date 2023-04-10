В Курске не будут проводить парад в честь Дня Победы

В Курске в этом году не будут проводить военный парад на 9 мая из соображений безопасности.

"Принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию", - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он добавил, что формат проведения акции "Бессмертный полк" пока не определен, передает ТАСС.

В декабре сенатор Алексей Пушков назвал "политическим идиотом" французского генерала НАТО Мишеля Яковлефф, призвавшегося наносить удары со стороны Украины по российским парадам, посвященным 9 мая.