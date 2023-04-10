Портовая экономическая зона свяжет Астрахань со всеми странами Прикаспия

В рамках мотопробега «Каспий – море дружбы», который возглавляет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, делегация региона посетила Исламскую Республику Иран, с которой имеет давние дружественные отношения. Через Иран и Астраханскую область проходит самый короткий маршрут международного транспортного коридора «Север-Юг» в Индию и Юго-Восточную Азию. При поддержке федерального правительства и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в Лиманском районе идёт обустройство портовой особой экономической зоны.

«Портовая ОЭЗ и строящийся здесь контейнерный терминал – это важные звенья коридора «Север – Юг», главный вход в Россию со стороны Каспия. Портовая экономическая зона свяжет нас со всеми странами Прикаспия без границ, то есть не нужно пересекать границу с третьими странами, чтобы, например, попасть в Иран или Туркменистан», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.

Он также сообщил, что, совместно с иранскими партнёрами идёт работа над созданием регулярной судоходной линии, зарегистрирована совместная российско-иранская компания, которая обеспечит доставку грузов до Ирана и по его территории.

«Каспийский регион сегодня важен не только для России, но и для всего Евразийского континента. И у Астрахани на этом направлении ключевая роль. Грузооборот астраханских портов растёт, что говорит о востребованности маршрута «Север-Юг». Через Астраханскую область и Иран начали перевозить грузы, которые ранее этим маршрутом не доставляли, к примеру, белорусскую калийную продукцию. Наши логистические партнёры отмечают всплеск интереса к этому маршруту и формирование новых грузопотоков. И в этой связи мотопробег «Каспий – море дружбы» укрепит и культурные, и экономические связи», – считает гендиректор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.