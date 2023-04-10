10 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Подмосковье задержали трех иностранцев с 699 килограммами кокаина

ФСБ РФ отчиталась о спецоперации против международного наркокартеля.

По данным ведомства, в Подмосковье с поличным удалось задержать троих человек – двое граждан Колумбии и один гражданин Евросоюза. При задержании у них обнаружили 699 килограмм кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей.

По сведениям ФСБ, подозреваемые получили в Москве уже привезенную партию кокаина, после чего они должны были отправить ее в государства Евросоюза. Часть наркотиков при этом планировалось продать в России.

"Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее шести миллиардов рублей", — уточнили в ведомстве.

Для реализации плана картель использовал арендованный на подставное лицо склад в Московской области, сообщает ФСБ. Там они переупаковывали товар, чтобы его не обнаружили при пересечении границы.

Теги: фсб, кокаин, иностранцы, евросоюз



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